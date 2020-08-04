NASA показало лучшие снимки исторической миссии SpaceX

Об этом сообщает CNN .

Как отмечается, астронавты NASA Боб Бенкен и Даг Херли провели два месяца на борту Международной космической станции после прибытия на корабле SpaceX Crew Dragon во время первого в истории коммерческого полета на орбиту. 2 августа экипаж вернулся на Землю.

Во время своей миссии астронавты выходили в открытый космос. Снимками лучших пейзажей, которые видели, они делились на личных страницах в Твиттере.

Напомни, миссия Crew Dragon стартовала 30 мая с космического центра имени Кеннеди. Возвращение на Землю астронавтов завершило целую веху в космической отрасли США, в течение которой страна полагалась на российские ракетоносители для осуществления доставки астронавтов к Международной космической станции.

Таким образом SpaceX стала первой частной компанией, которая вывела и вернула людей на орбиту.

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