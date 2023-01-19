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NASA планує збільшити кількість місць на SpaceX, щоб американський астронавт повертався додому не на російському кораблі

19.01.2023 / 09:21
Американське космічне агентство NASA хоче збільшити кількість місць на SpaceX Dragon до п'яти, щоб американський астронавт у разі необхідності повертався додому не на російському кораблі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Space.com.

Як зазначає видання, саме таким чином американці хочуть у разі потреби забрати на Землю свого астронавта Френка Рубіо, який прилетів на Міжнародну космічну станцію (МКС) на російському "Союзі".

"NASA планує перенести місце Рубіо на Endurance, космічний корабель Dragon. Ця зміна дозволяє посилити захист екіпажу за рахунок зменшення теплового навантаження всередині космічного корабля MS-22", - написали представники NASA.

Наразі обидва кораблі пристиковані до МКС. Проте російський "Союз МС-22" у грудні минулого року зазнав витоку теплоносія після очевидного зіткнення з мікрометеоритом або уламками, через що корабель визнали непридатним для повернення екіпажу на Землю, за винятком екстрених випадків. Однак "Союз" все ще може бути використаний як рятувальний човен у разі проблем на МКС до прильоту наступного корабля.

У NASA також розглядають варіант, що американець Рубіо, а також росіяни Прокопʼєв і Пєтєлін залишаться на борту МКС до вересня - удвічі довше, ніж планувалося їхньою місією.

NASA, SpaceX
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