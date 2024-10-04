У МВС розповіли, з чим пов’язаний брак талонів на практичний іспит

Про це заявив начальник Головного сервісного центру МВС Микола Рудик, передає Укрінформ.

«Наразі у деяких сервісних центрах МВС спостерігається недостатня кількість талонів на практичний іспит... Унаслідок міграції населення у більш безпечні регіони спостерігається значний наплив відвідувачів на отримання послуг у центральних та західних регіонах і, як наслідок, зменшення кількості охочих у Запорізькій, Миколаївській, Херсонській областях. До того ж брак часу для запису на іспит залежить від нестачі кадрів», - сказав Рудик.

За його словами, один екзаменатор може прийняти від 10 до 15 практичних іспитів, але якщо протягом дня лунають повітряні тривоги, під час яких послуга не надається, ця кількість зменшується.

Нині майже в усіх регіонах відкриті вакансії на посади екзаменаторів та адміністраторів сервісних центрів. Водночас добір і підготовка таких фахівців є тривалим процесом, зауважив Рудик.

«Наразі ми відібрали 10 екзаменаторів, яких навчаємо. Після успішного проходження етапу стажування ми їх призначимо на посади й зможемо згенерувати додаткову кількість талонів», - сказав він.