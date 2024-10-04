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МЗС України: Керченський міст – це та перепона свободи судноплавства, яка триває

06.10.2024 / 13:15
Посол з особливих доручень МЗС України Антон Кориневич наголосив, що Керченський міст має припинити своє існування, бо це єдиний спосіб відновити свободу судноплавства.

Про це він сказав в ексклюзивному коментарі кореспондент Укрінформу в Гаазі.

“Ми сподіваємося, що трибунал почує Україну. І знову ж таки на вимогу щодо знесення так званого Керченського мосту, все абсолютно логічно, тому що це та перепона свободи судноплавства, яка триває, і коли українські порти Маріуполя і Бердянська знову піднімуть український прапор, то цей міст і далі також він буде шкодити та порушувати свободу судноплавства тому насправді іншого шляху відновити свободу судноплавства в цих акваторій просто не існує. Міст має перестати існувати - це факт. І ми про це говорили впродовж цих всіх слухань і, звичайно, впродовж наших відкритих стейтментів агентів. Тому я думаю, що абсолютно логічно, що не можна інакше забезпечити свободу судноплавства”, - сказав він.

Він також зазначив, що “окрім того, в інших зазначених питаннях так званий міст, він теж сприяє негативному впливу на навколишнє середовище і неналежному догляду і власне неналежному дотриманню положень щодо захисту культурних цінностей, зокрема, підводної культурної спадщини. Ті самі екологічні наслідки вони можуть проявити себе через десятиліття. Тому, знову ж таки, ця споруда, вона порушує Конвенцію ООН з морського права, і тому вона має перестати існувати. Тепер трибунал буде приймати рішення щодо цієї позовної вимоги України”, - сказав Кориневич.

За його словами, делегація України зробила все, щоб показати арбітражному трибуналу порушення росією положень UNCLOS, зокрема у сфері свободи судноплавства, транзитного проходу, захисту навколишнього морського природного середовища і підводної культурної спадщини.

Варто зазначити, що у Гаазі у Палаці миру завершилися усні слухання по суті за позовом України проти рф про порушення права прибережної держави відповідно до Конвенції ООН з морського права 1982 року.

Сторони виклали свої позиції. Україна виступала 3 жовтня із заключним словом, а 5 жовтня росія, яка вимагала відхилити всі вимоги України.

Кориневич, МЗС України
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