Войти | Зарегистрироваться
15:05

понедельник,
15 июля
Онлайн
Погода и здоровье: кто подвержен метеозависимости
Жизнь
Погода и здоровье: кто подвержен метеозависимости
В здоровом теле — бодрый дух: зачем заниматься йогой
Жизнь
В здоровом теле — бодрый дух: зачем заниматься йогой
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

Кориневич: вопрос Крыма, защиты прав граждан Украины на полуострове и внутренне перемещенных лиц не должен сходить с повестки дня

15.07.2019 / 14:54
Вопрос Крыма, вопросы защиты прав граждан Украины на временно оккупированной территории и внутренне перемещенных лиц не должны сходить с повестки дня, подчеркивает постпред президента Украины в АР Крым Антон Кориневич.

"Во-первых, Крым – это Украина, это аксиома. Это неотъемлемая часть территории Украины, а крымчане – это граждане Украины. И мы будем делать всё, чтобы крымский вопрос не сходил с повестки дня, чтобы максимально обеспечить защиту прав граждан Украины, которые проживают на временно оккупированной территории, и внутренне перемещенных лиц из Крыма. Для нас приоритетом являются люди, защита их прав, и мы это будем делать", - сказал он на совещании с участием президента Украины Владимира Зеленского в субботу в Херсоне, где президент представил его в новой должности.

Кориневич отметил, что представительство президента будет реагировать на те нарушения, которые происходят на временно оккупированной территории Крыма, и делать всё, чтобы облегчить жизнь крымчан на территории материковой Украины.

"Представительство президента будет работать в рамках такой триады: вопрос Крыма сегодня для Украины – это вопрос внешней политики, вопрос внутренней политики и вопрос международно-правовой борьбы. И в этом ключе мы будем работать", - подчеркнул он.

Как сообщалось, Кориневич был назначен постпредом президента Зеленского в Крыму 25 июня. Кориневич – заместитель директора по научно-педагогической работе Института международных отношений Киевского национального университета им. Тараса Шевченко, кандидат юридических наук, доцент.

Источник 

Крым, Кориневич, вопрос Крыма
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
15 июля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.