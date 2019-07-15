Зеленский заявил о намерении провести конкурс на должность главы Одесской ОГА

На совещании по вопросам развития морских портов Украины в субботу, 13 июля, в Одессе, отвечая на вопрос присутствующих, будет ли назначен новый глава Одесской ОГА, Зеленский ответил: "Сегодня - нет",

"У нас есть идея по этому поводу… Из-за того, что очень много источников что-то на Андрейчикова пишут, я хочу реально хоть что-то, хоть одно доказательство… Очень много людей, которые манипулируют в СМИ, поэтому я думаю, что мы примем решение. Мы имели очень хороший эксперимент во Львовской области, мы нашли там очень мощных людей… Я думаю, что мы не можем рисковать в Одессе, даже Андрейчиковым, которого я лично знаю. То есть мы проведем конкурс в Одессе. Будет конкурс. Потому что это очень ответственная миссия, и мы не хотим вас, одесситы, подвести", - пояснил президент Украины.

Зеленский заявил, что лично знает Андрейчикова, и это решение его не касается.

Напомним, 26 июня Кабинет министров на заседании поддержал назначение восьми глав ОГА, чьи кандидатуры предложил президент Зеленский. В частности, главой Одесской ОГА предлагается назначить Андрея Андрейчикова.

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