Єрмак відреагував на заяву Франції та Канади щодо повернення росією українських дітей

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак відреагував на заяву глав зовнішньополітичних відомств Франції та Канади щодо повернення росією українських дітей.

"Дякую міністру закордонних справ Канади Мелані Жолі та міністру закордонних справ Франції Жану-Ноелю Барро за спільну заяву і підтримку. Це багато для нас означає", - написав він у телеграм-каналі в ніч на суботу.

Єрмак підкреслив, що українські діти мають бути вдома.

Нагадаємо, міністри закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро і Канади Мелані Жолі закликали росію повернути українських дітей їхнім сім'ям, а міжнародне співтовариство не забувати тих дітей, які серйозно постраждали від війни, сказано на сайті французького МЗС.