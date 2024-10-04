Мін’юст: Українці почали відповідальніше виконувати свої зобов’язання щодо сплати аліментів

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ВООЗ: Проблемна поведінка підлітків в соціальних мережах потребує уваги на рівні громадського здоров’я
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Рютте: росія перейшла "червону лінію", розпочавши війну в Україні
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Експрем’єр Литви: Конфронтація ЄС з росією можлива через "шість-вісім" років
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11:14
ЗМІ розповіли, скількох громадян Молдови підкупила росія
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18:30
Bloomberg: Незважаючи на експортний контроль американські компанії компанії поставляють росіїі електронні компоненти для ракет
- 18:30
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17:27
Мінекономіки: Середня заробітна плата в Україні зросла на 18,9%
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У МВФ дали прогноз щодо дефіциту державного фінансування в Україні на 2025 рік
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17:27
Внаслідок атаки ГУР на фінсектор росії відбувся глобальний збій у системі швидких платежів
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16:25
В Україні планують підвищити вартість електроенергії
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Поставки електроенергії в Україну скоротились за усіма напрямами, окрім Польщі
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Диванные приключения: история вашего любимого места в доме21.09.2024 / 02:50Представьте: уютный вечер, любимый фильм, чашка горячего чая, и вы, удобно устроившись на диване. Звучит как мечта? На самом деле, диван - это гораздо больше, чем просто место для отдыха. Это центр вашего дома, место, где происходят важные моменты жизни. Он собирает друзей и семью, поддерживает вас во время работы и становится убежищем в моменты расслабления.Последние новости рубрики
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