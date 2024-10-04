Мін’юст: Українці почали відповідальніше виконувати свої зобов’язання щодо сплати аліментів

Про це повідомив керівник Центрального управління Міністерства юстиції Кирило Міненко в ефірі телемарафону.

Він підкреслив, що у 2024 році сплати аліментів зросли на 30%.

Міненко зазначив, що батько з трьома неповнолітніми дітьми може отримати відстрочку від мобілізації лише в тому випадку, якщо утримує їх або регулярно сплачує аліменти.

"Якщо заборгованість по аліментах перевищує три місяці, то фактично вважається, що батько не утримує своїх дітей належним чином, і в такому разі він може бути позбавлений відстрочки від мобілізації," – сказав Міненко.

Він додав, що такі механізми держави призводять до того, що громадяни України почали активніше сплачувати аліменти.