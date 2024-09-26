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В Україні хочуть привести кримінальне законодавство у повну відповідність до вимог Римського статуту

03.10.2024 / 12:16
Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності рекомендує парламенту ухвалити за основу законопроєкт про імплементування Римського статуту в національне законодавство.

Про це йдеться у висновку комітету до законопроєкту № 11538, передають Українські Новини.

Комітет рекомендує включити відповідний законопроєкт до порядку денного Ради та за результатами розгляду його в першому читанні прийняти за основу.

Законопроєкт змістовно та нерозривно пов’язаний з проєктом Закону "Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України у зв’язку із прийняттям Закону України "Про кримінальну відповідальність за міжнародні злочини", після ухвалення та набрання чинності якого в Україні набуде чинності ратифікація Римського статуту.

Законопроєкт № 11538 визначає перелік злочинів, що вважаються міжнародними: злочин геноциду, керівництво вчиненням геноциду, публічні заклики до геноциду, його виправдання чи заперечення, злочини проти людяності, воєнний злочин, злочини агресії, пропаганда акту агресії, невжиття командиром (начальником) заходів, які могли б запобігти вчиненню міжнародних злочинів підлеглим.

Згідно з ним, за вчинення міжнародного злочину можуть бути застосоване покарання у вигляді: позбавлення волі на строк до 30 років, довічне позбавлення волі, конфіскація майна як додаткове покарання.

Також пропонується, щоб до тих, вчинив міжнародні злочини, не застосовувалася амністія;

Метою законопроєкту є приведення національного кримінального законодавства у повну відповідність до вимог Римського статуту Міжнародного кримінального суду для забезпечення справедливого, необхідного і невідворотного покарання осіб, які вчиняють міжнародні злочини.

Римський статут
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