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Репортер: Україна може отримати дозвіл бити по рф далекобійною зброєю
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МО Британії: Чим довше Україна утримує Курськ, тим слабшим стає путін
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Литва готує загальнонаціональний план масової евакуації
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Фіцо: По Україні бігають війська, які ми сьогодні вважаємо небезпечними і забороненими
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Сибіга: Наша оборонна промисловість може виробляти значно більше за додаткових інвестицій
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У росії очикують прискорену девальвацію рубля, - ЗМІ
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Федоров: Уряд дозаолив відкрити ринок вибухових речовин та детонаторів
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ЄБА: Підвищення податків може мати нищівний вплив на бізнес та економіку країни
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