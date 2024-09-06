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Литва готує загальнонаціональний план масової евакуації

10.09.2024 / 18:30
Литва розробить загальнонаціональний план масової евакуації на початку жовтня.

Про це повідомила очільниця МВС країни Агне Білотайте під час пресконференції, передає LRT.

За словами Білотайте, сьогодні цивільний захист є актуальним як ніколи. Вона також згадала війну в Україні, яка досі триває, та додала, що країни Балтії зазнають гібридних та дезінформаційних атак, а диверсії – це наша нова реальність.

«Важливо відзначити, що ми перебуваємо на передовій позиції, тому сьогодні цивільний захист став пріоритетом у нашому порядку денному», – сказала Білотайте.

Вона також підкреслила, що для посилення цивільного захисту недостатньо дій лише Литви, тому вирішено співпрацювати з іншими країнами Балтії та звертатися за фінансовою підтримкою ЄС.

«Настав час об’єднати наші можливості та діяти скоординовано як на регіональному рівні, так і на рівні ЄС. Так, це дуже дорого, але ми маємо обговорити можливості об’єднання наших зусиль та отримання відповідної підтримки з боку ЄС… Ми закликаємо провести оцінку ризиків на рівні ЄС, щоби краще зрозуміти загрози та забезпечити заходи цивільного захисту», – сказала міністерка.

Литва, Білотайте
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