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Фіцо: По Україні бігають війська, які ми сьогодні вважаємо небезпечними і забороненими

10.09.2024 / 14:21
Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо укотре заявив, що в Україні воюють "нацистські війська", але міжнародна спільнота цього нібито не помічає.

Про це він сказав під час відвідування Музею Голокосту у словацькому місті Середь у понеділок, 9 вересня, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на TASR.

Фіцо вважає, що світ сповнений брехні, оскільки, з одного боку, міжнародна спільнота говорить про злочини, а з іншого – все більше нібито йде на компроміси, які ображають жертв Голокосту і расового насильства.

"Ми всі говоримо про фашизм, нацизм, і при цьому мовчки терпимо той факт, що по Україні бігають війська, які мають дуже чітке позначення, які пов'язані з рухами, які ми сьогодні вважаємо небезпечними і забороненими. Оскільки це геополітична битва, це нікого не хвилює", – сказав він.

Словацький прем’єр вважає, що в його країні словом "фашист" називають людей із "іншою думкою", хоча не уточнив, що саме має на увазі.

"Тому в цих обставинах я хочу віддати данину пам'яті жертвам, але не патетичною промовою, а закликати до дії. Міжнародна спільнота має визнати, що не можна допустити, щоб в Україні воювали війська, які використовують нацистські позначення, які часто так себе поводять", – додав Фіцо.

Прем’єр Словаччини у своїх промовах часто повторює російський наратив про причини війни в Україні, зокрема заяву путіна про те, що нинішній український уряд керує нацистською державою.

Словаччина, Фіцо
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