МО України: Для замовлення продуктів військові можуть використовувати кваліфікований електронний підпис

Про це повідомило Міністерство оборони України.

У відомстві зазначають, що відповідний наказ підписав міністр оборони України. Рішення спрямоване на подальше впровадження інновацій в оборонному відомстві.

Також повідомляється, що кваліфікований електронний підпис є одним із ключових кроків для DOT-Chain – інноваційної IT-системи, розробленої "Державним оператором тилу" для управління тиловим забезпеченням ЗСУ.

Новація дозволить підписувати видаткові накладні, акти, рекламації в електронній системі без дублювання в паперовому вигляді.

За словами заступника міністра оборони України Дмитра Кліменкова, ініціатива Міноборони спрощує документообіг та суттєво прискорює процеси забезпечення захисників та захисниць усім необхідним.

"В умовах війни, коли кожна хвилина має значення, впровадження цифрових інструментів дозволяє ефективніше використовувати наявні ресурси", - йдеться в його повідомленні.

Крім того, цифровізація зменшує ризик помилок, пов'язаних з людським фактором, і дозволяє швидше реагувати на потреби військових.

"Це черговий крок до створення сучасної та ефективної системи тилового забезпечення, яка відповідає викликам сьогодення", – зазначив він.

Також, як наголосила заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко, цифровізація процесів тилового забезпечення дозволить скоротити час на бюрократичні процедури та зосередитись на головному — оперативному забезпеченні наших захисників.

"Завдяки цьому наказу паперової тяганини стане менше, а замовлення продуктів харчування в армії буде швидшим та ефективнішим", — додала вона.