Войти | Зарегистрироваться
21:17

среда,
28 августа
Онлайн
ВООЗ: З грудня 2023 атаки на систему охорони здоров'я України відбуваються практично щодня
Країна
ВООЗ: З грудня 2023 атаки на систему охорони здоров'я України відбуваються практично щодня
ОГП: Від початку повномасштабного вторгнення росіяни вбили в Україні 564 дитини
Країна
ОГП: Від початку повномасштабного вторгнення росіяни вбили в Україні 564 дитини
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Фінанси Бізнес

МО України: Для замовлення продуктів військові можуть використовувати кваліфікований електронний підпис

28.08.2024 / 16:25
Відтепер військовим для замовлення продуктів харчування не потрібно роздруковувати і підписувати документи в паперовому вигляді. Для цього вони можуть використовувати кваліфікований електронний підпис (КЕП) на первинних документах.

Про це повідомило Міністерство оборони України.

У відомстві зазначають, що відповідний наказ підписав міністр оборони України. Рішення спрямоване на подальше впровадження інновацій в оборонному відомстві.

Також повідомляється, що кваліфікований електронний підпис є одним із ключових кроків для DOT-Chain – інноваційної IT-системи, розробленої "Державним оператором тилу" для управління тиловим забезпеченням ЗСУ.

Новація дозволить підписувати видаткові накладні, акти, рекламації в електронній системі без дублювання в паперовому вигляді.

За словами заступника міністра оборони України Дмитра Кліменкова, ініціатива Міноборони спрощує документообіг та суттєво прискорює процеси забезпечення захисників та захисниць усім необхідним.

"В умовах війни, коли кожна хвилина має значення, впровадження цифрових інструментів дозволяє ефективніше використовувати наявні ресурси", - йдеться в його повідомленні.

Крім того, цифровізація зменшує ризик помилок, пов'язаних з людським фактором, і дозволяє швидше реагувати на потреби військових.

"Це черговий крок до створення сучасної та ефективної системи тилового забезпечення, яка відповідає викликам сьогодення", – зазначив він.

Також, як наголосила заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко, цифровізація процесів тилового забезпечення дозволить скоротити час на бюрократичні процедури та зосередитись на головному — оперативному забезпеченні наших захисників.

"Завдяки цьому наказу паперової тяганини стане менше, а замовлення продуктів харчування в армії буде швидшим та ефективнішим", — додала вона.

Міноборони
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
28 августа
27 августа
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.