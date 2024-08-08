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Гетманцев розповів про ризики зменшення західної допомоги

08.08.2024 / 12:16
Депутат Верховної Ради від фракції "Слуга народу", голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев вважає, що через "обвал" фондових ринків є ризики зменшення західної допомоги Україні.

Про це він сказав Українським Новинам.

"Звісно є побоювання, що у період фінансових криз уряди країн - партнерів будуть зайняті вирішенням, насамперед, внутрішніх проблем і порятунком національних економік. Є ризики зменшення західної допомоги", – розповів нардеп.

При цьому він наголосив, що "як показав останній рік ризики зменшення допомоги є і без потенційної фінансової кризи".

За його словами, світова фінансової криза додатково загострити внутрішньополітичні (виборчі) процеси, що може бути використано окремими силами, зокрема агресором, для посилення суспільного невдоволення і на цьому фоні скорочення допомоги Україні.

"Я б не применшував, але й не перебільшував ці ризики. Є певна «втома» від війни у західних країнах, але за 2,5 роки лідери цих країн добре зрозуміли ще більшу небезпеку толерування російської агресії. Із запізненням, можливо не у бажаному обсязі, але ми отримуємо необхідну допомогу", – додав він.

Посилаючись на дані Кільського інституту світової економіки (Ukraine support tracker), Гетманцев наголосив, що зовнішня підтримка України (військова, фінансова, гуманітарна), яка надається основними країнами – союзниками складається з перерозподілу по 0,1-0,2% ВВП країн - партнерів, який до того ж частково повертається донорам, якщо мова йде про прямі поставки військової техніки.

"Як би це не звучало і не сприймалось, але це ціна за стримування російської військової машини, і час, який виграють західні країни для військового посилення у світлі всіх можливих негативних сценаріїв реалізації геополітичних ризиків. Тому очікуємо, що підтримка від основних країн продовжуватиметься, навіть за умови підвищеної фінансової турбулентності", – підсумував депутат.

Гетманцев, допомога
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