Шмигаль розповів, яким чином держава стимулює енергетичну автономію бізнесу

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, таким чином держава стимулює енергетичну автономію бізнесу.

Шмигаль нагадав, що для забезпечення належного рівня підготовки до зимового періоду, держава запровадила пакет програм і заходів для прискорення розбудови децентралізованої генерації.

"Це кредити бізнесу і громадянам на створення альтернативної енергетики, безмитне ввезення енергообладнання, спрощення бюрократичних процедур для запуску генераційних установок. Продовжуємо цю роботу в постійному режимі", — підкреслив очільник Уряду.