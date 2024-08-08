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Шмигаль розповів, яким чином держава стимулює енергетичну автономію бізнесу

07.08.2024 / 16:25
Кабінет Міністрів України ухвалив постанову, згідно з якою для споживачів, які використовують щонайменше 80% електроенергії власного виробництва, графіки відключень не діятимуть.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, таким чином держава стимулює енергетичну автономію бізнесу.

Шмигаль нагадав, що для забезпечення належного рівня підготовки до зимового періоду, держава запровадила пакет програм і заходів для прискорення розбудови децентралізованої генерації.

"Це кредити бізнесу і громадянам на створення альтернативної енергетики, безмитне ввезення енергообладнання, спрощення бюрократичних процедур для запуску генераційних установок. Продовжуємо цю роботу в постійному режимі", —  підкреслив очільник Уряду.

енергетика, Шмигаль
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