ПАРЄ офіційно запустила парламентську мережу щодо ситуації з українськими дітьми

Про це передає кореспондент Укрінформу.

Як розповіла авторка цієї ідеї, віцепрезидентка ПАРЄ Олена Хоменко, мережа стане постійним майданчиком для комунікації усіх можливих організацій та структур для різнобічної допомоги дітям, які були евакуйовані за кордон, а також тим, хто залишається в Україні.

Окремим напрямком буде консолідація зусиль із повернення неповнолітніх українців, депортованих та незаконно всиновлених у росії, підкреслила Хоменко на зустрічі-запуску мережі.

«Ми об'єднуємо всіх членів Асамблеї. Ми будемо намагатися робити все можливе, щоб вирішувати ті виклики і проблеми, з якими стикаються наші зовнішньо і внутрішньо переміщені діти, а також ми будемо всіляко сприяти та допомагати поверненню наших депортованих дітей», - пояснила вона.

Координація зусиль влади та міжнародних і громадських організацій та пошук нових посередників в цьому питанні будуть окремим напрямком роботи мережі.

«Ми шукатимемо нові шляхи ідентифікації, розшуку та репатріації цих дітей», - додала Хоменко, яка є доповідачкою щодо становища українських дітей в ПАРЄ.

Виступив на відкритті і уповноважений з прав людини Верховної Ради Дмитро Лубінець. Він навів приклад злочину з усиновленням української дівчинки Маргарити, якій змінили ім'я на Марина, а також надали російське громадянство і віддали на усиновлення депутату російського парламенту Сергію Миронову.

«росія продовжує заохочувати усиновлення українських дітей. путін підписав злочинний указ, який спрощує надання російського громадянства українським дітям, а це означає, що згодом дітей будуть всиновлювати як росіян. Таким чином агресор хоче надати своїм крокам законного вигляду. Але насправді це лише нові злочини. Всі ці дії російської федерації мають ознаки геноциду», - наголосив Лубінець.

Він нагадав, що майже 20 000 дітей були депортовані або примусово переміщені росіянами, і вони продовжують це робити. Під приводом реабілітації дітей активно переправляють з окупованих територій України на територію рф.

У запуску мережі взяло участь керівництво ПАРЄ, зокрема президент Теодорос Русопулос, а також новообраний генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе, які долучились до дискусії з українськими та міжнародними експертами.