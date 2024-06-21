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Президент Чехії розповів, хто стоїть за звинуваченнями у "непрозорості" закупівель боєприпасів для України
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Папа Римський зустрівся з родичами військовополонених бійців бригади "Азов"
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Представники ЄС очікують, що предметні переговори щодо вступу України в ЄС розпочнуться у 2025 році
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МКС: Є підстави вважати, що шойгу і герасимов несуть відповідальність за удари по українській енергетичній інфраструктурі
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09:10
Лідери країн ЄС узгодили висунення кандидатури Урсули фон дер Ляєн на посаду голови ЄК
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В Україні може запрацювати накопичувальна пенсійна система соціального страхування
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Мінветеранів: На житло для ветеранів буде виділено €450 мільйонів
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Politico: Країни ЄС виділять Україні близько 1,4 мільярда євро з доходів від російських активів
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12:16
Підприємства ВПК Сербії стали працювати в три зміни, виробляючи зброю на експорт, зокрема в Україну, - ЗМІ
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Більшість громад отримали фінансування на відновлення з місцевого бюджету, - опитування
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Водные виды спорта на доске29.04.2024 / 15:14Водный спорт на доске - это отличное сочетание активного отдыха, простых упражнений на равновесие и сложных задач по исполнению трюков. Такие виды спорта развивают координацию, гибкость и ловкость, а вдобавок - дают насладиться природой и водной стихией. Итак, в каких видах спорта доска для плавания становится основным инструментом, рассказываем далее.Последние новости рубрики
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