Боррель: Я ніколи не бачив, щоб процес розширення ЄС йшов так швидко, як в Україні

Про це сказав високий представник ЄС Жозеп Боррель під час спілкування зі ЗМІ.

"Я ніколи не бачив такого сильного бажання зробити країну членом Європейського Союзу, як у випадку України", - заявив Боррель.

Боррель зауважив, що раніше процес розширення ЄС не був дуже динамічним, але Україна і її політичні та військові обставини створили нову динаміку.

"Я ніколи не бачив, щоб процес йшов так швидко, як в Україні. Ніколи. Велика різниця з кимось іншим. Міжурядова конференція вже запустила переговорний процес. Якщо порівнювати графік того, що відбувається в Україні, з іншими справами, то ми біжимо зі швидкістю світла", - сказав європейський посадовець.