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Боррель: Я ніколи не бачив, щоб процес розширення ЄС йшов так швидко, як в Україні

28.06.2024 / 17:27
Графік, з яким Україна рухається до членства у Європейському Союзі, і бажання інших країн зробити її членом дуже відрізняються від інших кандидатів на вступ.

Про це сказав високий представник ЄС Жозеп Боррель під час спілкування зі ЗМІ.

"Я ніколи не бачив такого сильного бажання зробити країну членом Європейського Союзу, як у випадку України", - заявив Боррель.

Боррель зауважив, що раніше процес розширення ЄС не був дуже динамічним, але Україна і її політичні та військові обставини створили нову динаміку.

"Я ніколи не бачив, щоб процес йшов так швидко, як в Україні. Ніколи. Велика різниця з кимось іншим. Міжурядова конференція вже запустила переговорний процес. Якщо порівнювати графік того, що відбувається в Україні, з іншими справами, то ми біжимо зі швидкістю світла", - сказав європейський посадовець.

Боррель
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