У ЦПК підозрюють Єрмака в провалі реформи БЕБ

Про це повідомив Центр протидії корупції (ЦПК).

Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики, головою якого є нардеп Данило Гетманцев, розглянув до другого читання законопроєкт про реформу БЕБ №10439.

У фінальному тексті законопроєкту не враховані норми та поправки, які забезпечують незалежний склад атестаційних і кадрових комісій, повідомляє ЦПК.

Із засідання фінансового комітету сьогодні стало відомо, що таку версію проєкту запропонувала підтримати парламенту перша віцепрем'єрка Юлія Свириденко, яка відповідальна за переговори з міжнародними партнерами щодо реформи і брала участь у вчорашній зустрічі з послами країн "Великої сімки".

Гетманцев повідомив, що на тій зустрічі "не було досягнуто однозначного рішення". Останнє означає, що партнери не погодили запропонований підхід, каже Центр протидії корупції.

За інформацією ЦПК, у відповідних переговорах також брав участь Єрмак.

"І саме він дав вказівку підтримувати текст, який не погодили партнери і який виключає незалежних експертів з процесів атестації та відбору персоналу", - повідомляють.

Реформа БЕБ включно з очищенням органу, є вимогою програми фінансування від Міжнародного валютного фонду, а також за програмою Ukraine Facility від Європейського Союзу і прямої бюджетної підтримки від Сполучених Штатів Америки, пише ЦПК.

"Саме незалежний склад атестаційних комісій є гарантією очищення БЕБ та може забезпечити можливість звільнення недоброчесних співробітників. Відмовляючи включити до складу атестаційних комісій незалежних експертів від партнерів уряд та парламент фактично проігнорували вимоги партнерів та поставили під загрозу всю процедуру атестації", - сказала заступниця виконавчого директора Центру протидії корупції Олена Щербан.

Затверджена профільним комітетом редакція законопроєкту також не передбачає включення експертів міжнародних партнерів до складу кадрових комісій, які мають відбирати нових співробітників БЕБ, повідомляють.

"У тексті законопроєкту також залишають можливість конкурсній комісії з обрання директора БЕБ вибрати двох переможців конкурсу замість одного. Останнє створює передумови для політичних торгів з переможцями перед призначенням", - пише ЦПК.