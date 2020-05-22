"Независимые" набсоветы госкомпаний являются легализированной коррупционной схемой, - юрист

В ОО "Центр противодействия коррупции" считают, что присутствие иностранцев в наблюдательных советах государственных компаний является гарантией независимости страны. Поэтому в ЦПК увидели "зраду" в законодательной инициативе слуг народа касательно запрета пребывания иностранцев в набсоветах госкомпаний.

Такое мнение в своем телелеграмм-канале выразила народный депутат, юрист Антонина Славицкая.

"Не стесняясь громких возмущений, активисты при этом скромно умалчивают о производстве столь поддерживаемым ими НАБУ по премиям сотрудникам НАК "Нафтогаз", когда "независимый" наблюдательный совет из иностранцев безосновательно и необоснованно премировал 41 сотрудника Нафтогаза в размере 43,6 миллионов долларов США", - написала Славицкая.

По ее мнению, уже очевидно, что вся эта история с "независимыми" наблюдательными советами - по сути является легализированной коррупционной схемой, на страже которой стоят наши "антикоррупционеры". Для пресечения коррупции, этот законопроект следует поддержать.

Юрист процитировала слова президента Украины Владимира Зеленского, которые хоть часто и расходятся с действиями, но тем не менее правильны: "І при всій повазі до наших міжнародних партнерів, при всій вдячності за їх допомогу, сьогодні громадяни нашої країни у наглядових радах наших підприємств почувають себе національною меншиною".

"Если бы наши активисты также часто вспоминали про Конституцию не только в интересах иностранцев, а и когда принимали антибанковский закон, увольняли руководство ГБР и членов НАПК, может быть к их словам и было доверие, но увы подход у них крайне избирательный", - резюмировала Славицкая.