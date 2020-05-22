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В Каменец-Подольском училище иконописи приглашает абитуриентов

22.05.2020 / 13:37
В Каменец-Подольском училище иконописи приглашает абитуриентов
lukicon.wixsite.com Источник: Центр информации УПЦ
Срок обучения в училище - 4 года

Высшее духовное учебное заведение Украинской Православной Церкви Каменец-Подольское духовное училище иконописи в честь апостола и евангелиста Луки приглашает абитуриентов на 2020-2021 учебный год.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт училища, вступительные экзамены будут проходить 11 и 12 августа.

Срок обучения в училище - 4 года. В училище принимают лиц мужского и женского пола православного вероисповедания до 30 лет.

С образовательной программой, правилами поступления и образцами документов можно ознакомиться тут.

Источник: Inpress.ua
училище, УПЦ
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