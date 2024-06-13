ОП: Переговорні команди України та ЄС завершили узгодження тексту безпекової угоди

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ЦНС: росія плануює залучати до війни в Україні підозрюваних і обвинувачених у злочинах
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Польща: Україна виконала всі умови, щоб офіційно розпочати процес переговорів про вступ жо ЄС
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Дипломат: Страх перед "ескалацією" більше не впливає на прийняття рішень щодо російсько-української війни
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Під час візиту путіна в російські регіони борт №1 супроводжують винищувачі, - росЗМІ
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Туск: Учасники переговорів щодо нового керівництва ЄС близькі до досягнення угоди
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НБУ: В Україні зростає як кількість вкладів, так і середній розмір банківського вкладу
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Гетманцев: Очікую, що пропозиції Кабміну щодо підвищення податків будуть достатньо радикальними
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Рада прийняла закон про "клуб білого бізнесу"
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Висоцький назвав суму збитків агросектора України з початку широкомасштабного вторгнення рф
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Водные виды спорта на доске29.04.2024 / 15:14Водный спорт на доске - это отличное сочетание активного отдыха, простых упражнений на равновесие и сложных задач по исполнению трюков. Такие виды спорта развивают координацию, гибкость и ловкость, а вдобавок - дают насладиться природой и водной стихией. Итак, в каких видах спорта доска для плавания становится основным инструментом, рассказываем далее.Последние новости рубрики
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