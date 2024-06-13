Войти | Зарегистрироваться
18:40

четверг,
20 июня
Онлайн
Кудрицький прокоментував ситуацію з відключенням світла по всій Україні
Країна
Кудрицький прокоментував ситуацію з відключенням світла по всій Україні
Мецола: Європарламент повністю підтримує всі 10 пунктів українського плану миру
Країна
Мецола: Європарламент повністю підтримує всі 10 пунктів українського плану миру
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Країна Суспільство

Прикордонники радять українцям уважно перевіряти інформацію у своїх військово-облікових документах

20.06.2024 / 11:14
Українці на пунктах пропуску зможуть пред'явити прикордонникам електронну версію військово-облікового документа, який потрібен для виїзду за кордон.

Про це в коментарі РБК-Україна розповів речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

Міністерством оборони анонсовано можливість оформлення військово-облікового документа в електронній формі з використанням мобільного додатку.

"У зв'язку з цим Державна прикордонна служба України наголошує, що в пунктах пропуску на кордоні заходи прикордонного контролю відбуватимуться як і раніше з дотриманням норм чинного законодавства", - сказав Демченко.

За його словами, рішення про пропуск осіб ухвалюватимуться на основі наявності всіх необхідних умов пропуску та інформації, яка дає підстави для перетину кордону.

"Зокрема, це стосується і наявності у військово-облікових документах у паперовій або електронній формі інформації із зазначенням підстав про звільнення від мобілізації, або виключення з військового обліку за станом здоров'я. Нагадаємо, з 18 травня це є додатковою умовою перетину кордону окремих категорій громадян", - додав речник.

Окрім цього, для забезпечення перевірки та організації належного процесу в пунктах пропуску, унеможливлення використання підроблених документів прикордонники, у разі необхідності, здійснюють перевірку інформації за військово-обліковими документами через систему "Оберіг".

Демченко радить громадянам уважно перевіряти інформацію у своїх військово-облікових документах, зокрема й в електронній формі, яка дає право на перетин державного кордону. Він наголосив, що у разі недостатньої інформації, яка є підставою для пропуску, особі може бути відмовлено в перетині кордону.

Демченко
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
20 июня
19 июня
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.