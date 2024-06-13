Прикордонники радять українцям уважно перевіряти інформацію у своїх військово-облікових документах

Про це в коментарі РБК-Україна розповів речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

Міністерством оборони анонсовано можливість оформлення військово-облікового документа в електронній формі з використанням мобільного додатку.

"У зв'язку з цим Державна прикордонна служба України наголошує, що в пунктах пропуску на кордоні заходи прикордонного контролю відбуватимуться як і раніше з дотриманням норм чинного законодавства", - сказав Демченко.

За його словами, рішення про пропуск осіб ухвалюватимуться на основі наявності всіх необхідних умов пропуску та інформації, яка дає підстави для перетину кордону.

"Зокрема, це стосується і наявності у військово-облікових документах у паперовій або електронній формі інформації із зазначенням підстав про звільнення від мобілізації, або виключення з військового обліку за станом здоров'я. Нагадаємо, з 18 травня це є додатковою умовою перетину кордону окремих категорій громадян", - додав речник.

Окрім цього, для забезпечення перевірки та організації належного процесу в пунктах пропуску, унеможливлення використання підроблених документів прикордонники, у разі необхідності, здійснюють перевірку інформації за військово-обліковими документами через систему "Оберіг".

Демченко радить громадянам уважно перевіряти інформацію у своїх військово-облікових документах, зокрема й в електронній формі, яка дає право на перетин державного кордону. Він наголосив, що у разі недостатньої інформації, яка є підставою для пропуску, особі може бути відмовлено в перетині кордону.