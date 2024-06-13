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Bloomberg: Надходження від заморожених російських активів у Європі становитимуть до 5 млрд євро щорічно

13.06.2024 / 14:21
Сполучені Штати заявили, що лідери "Групи семи" на саміті цього тижня оголосять про надання допомоги Україні на основі використання заморожених російських активів.

Як повідомляє "Європейська правда", про це на брифінгу заявив речник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі, повідомляє Bloomberg.

Агентство зазначає, що ця заява може свідчити про те, що лідери G7 майже домовилися про угоду щодо оголошення кредиту в розмірі близько 50 млрд доларів, який виплачуватимуть за рахунок прибутків, отриманих від заморожених активів росії.

"Ми оголосимо про нові кроки, щоб розблокувати вартість знерухомлених російських суверенних активів на користь України та допомогти їй відновитися", – заявив Кірбі.

Представник адміністрації президента США не став стверджувати, що країни G7 досягли повної домовленості, та утримався від подробиць, але дав зрозуміти, що очікує на угоду між країнами.

"Ви побачите одностайність на саміті G7, коли справа дійде до рішення щодо використанням цих заморожених активів, щоб допомогти Україні з її відновленням", – зауважив він.

Bloomberg повідомляє, що політична угода, про яку оголосять цього тижня, може залишити деякі деталі для подальших переговорів.

Один із ключових технічних аспектів, який, ймовірно, буде врегульовано пізніше, полягає в тому, як будуть розподілені ризики між країнами, йдеться в публікації.

Очікують, що ці кошти підтримають Україну в середньостроковій перспективі, і, за словами неназваних посадовців агентства, вони допоможуть покрити фінансові потреби у 2025 році та в подальшому.

Надходження від заморожених активів у Європі, за оцінками, становитимуть від 3 до 5 млрд євро щорічно, залежно від відсоткових ставок та інших факторів, повідомив американський посадовець на умовах анонімності.

За його словами, США сподіваються, що угоду можна буде ухвалити таким чином, щоб уникнути необхідності схвалення у Конгресі. Гроші можуть бути доступні пізніше цього року, додав він.

Bloomberg, Кірбі
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