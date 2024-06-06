НБУ: Цьогоріч найбільше операцій із використанням карток припало на розрахунки в торговельній мережі

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

"Сума операцій (безготівкових та з отримання готівки) із використанням платіжних карток в Україні та за її межами у I кварталі 2024 року становила 1 трлн 489,7 млрд грн. З них безготівковими на суму 960,9 млрд грн. Частка безготівкових операцій перебувала на рівні 64,5 відсотків", - сказано в повідомленні.

Цьогоріч у першому кварталі найбільше операцій із використанням карток припало на розрахунки в торговельній мережі: 45,1% на суму 433,2 млрд грн. Перекази з картки на картку водночас становили третину за сумою (32,9%). Оплата товарів і послуг в інтернеті - 14,6%.

У звітному періоді середня сума однієї операції становила: