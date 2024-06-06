Войти | Зарегистрироваться
05:00

четверг,
13 июня
Онлайн
Кудрицький прокоментував ситуацію з відключенням світла по всій Україні
Країна
Кудрицький прокоментував ситуацію з відключенням світла по всій Україні
Мецола: Європарламент повністю підтримує всі 10 пунктів українського плану миру
Країна
Мецола: Європарламент повністю підтримує всі 10 пунктів українського плану миру
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Фінанси Бізнес

НБУ: Цьогоріч найбільше операцій із використанням карток припало на розрахунки в торговельній мережі

12.06.2024 / 17:27
У першому кварталі року середній чек при оплаті картками в магазинах складав 327 грн. А з оплати товарів та послуг у мережі інтернет - 541 грн.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

"Сума операцій (безготівкових та з отримання готівки) із використанням платіжних карток в Україні та за її межами у I кварталі 2024 року становила 1 трлн 489,7 млрд грн. З них безготівковими на суму 960,9 млрд грн. Частка безготівкових операцій перебувала на рівні 64,5 відсотків", - сказано в повідомленні.

Цьогоріч у першому кварталі найбільше операцій із використанням карток припало на розрахунки в торговельній мережі: 45,1% на суму 433,2 млрд грн. Перекази з картки на картку водночас становили третину за сумою (32,9%). Оплата товарів і послуг в інтернеті - 14,6%.

У звітному періоді середня сума однієї операції становила:

  • в торговельній мережі - 327 грн (у I кварталі торік - 344 грн);
  • з переказу з картки на картку - 1 931 грн (2 133 грн);
  • з оплати товарів та послуг у мережі - 541 грн (460 грн).
НБУ, картка
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
12 июня
11 июня
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.