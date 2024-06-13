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Наталуха розповів, скільки коштів економічне бронювання принесе бюджету Україні

13.06.2024 / 15:21
Економічне бронювання від мобілізації може приносити до 320 млрд гривень до державного бюджету на рік.

Такі цифри озвучив голова комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха, повідомила Українська правда у середу, 12 червня.

"За нашими розрахунками, якщо ухвалять модель бронювання без ФОПів, то бюджет може отримувати десь 200 млрд гривень на рік. Якщо з фізичними особами підприємців – це десь 320 млрд гривень", – скахав він.

За його оцінками, залежно від того, чи буде популярним цей інструмент, чи ні, то цифри надходжень можуть зростати або падати. При цьому якщо бізнес укладатиме ставки бронювання у вартість своєї продукції, то українців чекатимуть негативні наслідки зростання цін.

Наталуха, економічне бронювання
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