Стефанчук: Рада розгляне законопроєкт про заборону діяльністі російських церков після зібрання підписів депутатів

Про це спікер парламенту Руслан Стефанчук сказав на брифінгу, передають Українські Новини.

"Дивіться, формула дуже проста. Ми бачимо кількість голосів (відповідно до кількості підписантів), він одразу вноситься в зал. Так, як було і при першому читанні. Хочу нагадати. Точно така сама формула була при першому читанні. Було зібрано кількість голосів, він одразу потрапив в зал", – розповів голова Ради стосовно винесення до зали питання заборони УПЦ мп.

Раніше лідер фракції "Європейська солідарність", експрезидент Петро Порошенко розповів журналістам, що на погоджувальній раді було ухвалено рішення про збір підписів щодо винесення на голосування відповідного законопроєкту.

"Рішення про розгляд у другому читанні питання московської церкви Верховна Рада одноголосно прийняла вчора. Передбачена наступна процедура: народні депутати здають 226 плюс підписів. Як тільки голова Верховної Ради отримає ці 226 підписів, то він зобов’язаний поставити це питання на розгляд", – сказав Порошенко.