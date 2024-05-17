Рада прийняла законопроект про посилення протидії домашньому насильству

Про це у Фейсбуці поінформувала заступниця міністра внутрішніх справ Катерина Павліченко, передає Укрінформ.

"Сьогодні депутати Верховної Ради у другому читанні віддали 252 голоси "за" та прийняли в цілому законопроєкт №8329. Він є депутатським, проте МВС України та Національна поліція України постійно долучались до його розробки. Тож вдячна всім, хто працював над цим законодавчим актом, а депутатам, які сьогодні проголосували, за його прийняття", - зазначила вона.

За її словами, чимало положень цього закону є новими.

Зокрема, цим документом вводиться окрема норма щодо визначення малолітньої та неповнолітньої особи потерпілою, якщо вона була присутньою при вчиненні домашнього насильства чи насильства за ознакою статі, і встановлюється адмінвідповідальність за це.

Відповідно до закону, відтепер неповнолітні віком від 16 до 18 років нестимуть відповідальність за вчинення домашнього насильства на загальних підставах.

Цим документом вводиться адмінвідповідальність за вчинення сексуальних домагань і посилюються санкції за ухилення від виконання громадських робіт та за невиконання термінового заборонного припису.

"Разом з тим, тепер кривдник не зможе звільнитися від відповідальності за підставами малозначності, а також збільшується відповідальність за ухилення від виконання громадських робіт", - поінформувала заступниця міністра.

Павліченко заявила, що ці зміни були потрібні українському суспільству ще "вчора", і що статистика минулих двох років дійсно показує невтішну динаміку.

"Лише за минулий 2023 рік кількість випадків домашнього насильства зросла на 20% порівняно з 2022 роком. Лише за перші чотири місяці цього року кількість осіб, які вчинили домашнє насильство, порівняно з аналогічним періодом минулого року, збільшилася на 14,4%. Найбільше турбує суттєвий ріст кількості кримінальних справ — на 80%", - написала вона.

За її словами, прогнози аналітиків МВС тільки підтверджують негативну динаміку - передбачається, що у 2024 році показник кількості кримінальних проваджень щодо цього може збільшитися ще на 30%.

"Можна багато говорити про причини, але важливо знаходити рішення. І власне цей закон частково дає такі рішення. Він також є євроінтеграційним і впроваджує нові норми. Це ще один приклад того, що євроінтеграція — не лише про розвиток України в якомусь далекому майбутньому, а й про спроможність відповідати на актуальні виклики", - зазначила Павліченко.

Заступниця голови МВС вважає, що у середу Україна зробила дуже суттєвий крок не тільки в питанні євроінтеграції, а і в питанні безпеки своїх громадян.