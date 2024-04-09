Нардеп: Тюремних строків за ухилення від призову на військову службу під час мобілізації не буде

Як передає Укрінформ, про це повідомив голова Комітету ВР з питань правоохоронної діяльності Сергій Іонушас у коментарі «Українській правді».

«Сьогодні (8 квітня – ред.) ми рекомендували парламенту ухвалити законопроєкт №10379 за основу і в цілому з комітетськими правками», - поінформував він.

За словами нардепа, комітет запропонував виключили із проєкту закону всі зміни до Кримінального кодексу, «тобто тюремних строків за ухилення від призову на військову службу під час мобілізації не буде».

Іонушас також підкреслив, що комітет визначив розмір штрафів за порушення правил військового обліку і мобілізації.

Він повідомив, що за порушення правил військового обліку (стаття 210 Кодексу про адміністративні правопорушення) в мирний час передбачатиметься штраф від 3400 до 5100 гривень, повторно або в особливий період – від 17000 до 22500 гривень.

Водночас за порушення законодавства про оборону та мобілізацію (стаття 210-1 КУпАП) в мирний час планується встановити штрафи від 5100 до 8500 гривень для громадян, від 17000 до 34000 гривень – для посадових та юридичних осіб.

Зокрема, під час дії правового режиму воєнного стану штрафи складатимуть від 17000 до 22500 гривень – для громадян, від 34 000 до 59 500 гривень – для посадових та юридичних осіб.

Зазначається, що відповідний законопроєкт розглянуть у залі парламенту найближчим часом, а саме після ухвалення законопроєкту про мобілізацію.