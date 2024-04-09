Лубінець: Через беззубу позицію міжнародних організацій росія продовжує вбивати українських військовополонених

Україна вимагає термінової публічної реакції, а не просто засудження. Про це в ефірі "Радіо Свобода" заявив омбудсмен Дмитро Лубінець.

За його інформацією, наразі ані наших військових, ані російських злочинців не ідентифіковано.

"Ще вчора я терміново направив листи до ООН та МКЧХ, щоб вони зафіксували чергове порушення РФ Женевських конвенцій. На мій погляд, це відео може бути доказом воєнних злочинів російських військових. Ми вимагаємо термінової публічної реакції, а не просто засудження", - наголосив він.