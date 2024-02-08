російські війська користуються американськими системами супутникового зв’язку Starlink

У соцмережі X (колишній Twitter) низка українських військових повідомила про те, що російські окупаційні війська користуються системами супутникового зв’язку Starlink на окупованих територіях. Водночас зв’язок українських військових на фронті через ці системи погіршився.

Пізніше про використання ворогом американських систем Starlink повідомив також блогер і волонтер Сергій Стерненко. Так, військові пишуть, що системи Starlink використовується росіянами на окупованих територіях України, а самі ж окупанти нібито отримують Starlink поставками через Дубай. Водночас зв’язок супутникових систем серед українських військових погіршився, що проявляється у швидкості роботи Starlink. Волонтер та блогер Сергій Стерненко пише, що буде намагатись передати зібрані докази щодо постачання окупантам супутникових систем “на найвищий рівень”.