Ремонт литых дисков: какие дефекты исправимы

Среди всего разнообразия автомобильных дисков литые модели самые популярные. Причиной этого можно назвать сбалансированность рабочих характеристик, качества и стоимости. Изделия изготавливаются из легких сплавов на основе алюминия, поэтому обладают небольшим весом и высокой стойкостью к коррозии. Кроме этого, технология литья позволяет придавать изделиям самую разную форму, что дает автовладельцам возможность выбора разных по дизайну вариантов. Но даже самые прочные и долговечные литые диски в ходе эксплуатации машины могут повреждаться. Когда в мастерской на шиномонтаже транспортное средство устанавливают на автомобильный гидравлический домкрат, владелец может заметить на колесе вмятины, сколы и другие дефекты. И тогда возникает вопрос, можно ли восстановить диск или однозначно нужно покупать новый. В статье мы постараемся разобраться, в каких случаях изделия подлежат ремонту.

Частые дефекты автомобильных дисков

К самым распространенным дефектам изделий относятся:

Сколы и трещины. Они образуются из-за сильных ударов. Например, это может быть столкновение с препятствием или другим транспортным средством, а также при наезде на глубокую яму. Если трещина не длинная и не глубокая, то ее вполне можно отремонтировать. То же самое касается сколов: небольшие дефекты хорошо поддаются ремонту. Радиальная деформация. Появляется при наезде на бордюр или при попадании в яму. Диск деформируется в радиальной плоскости, на его поверхности могут образовываться вмятины. Подобные деформации можно устранить при помощи специального инструмента. Осевая деформация. Ее еще называют восьмеркой. Чаще всего такой дефект образуется после бокового удара.

Какие технологии применяются при восстановлении литых дисков

На шиномонтажных станциях для восстановления колес используются такие методы:

Сварка. Устраняются трещины, сколы, глубокие царапины. Поскольку при сварке сам диск тоже сильно разогревается, возникает риск его температурной деформации. Поэтому очень важно, чтобы сваривание выполнял квалифицированный мастер. Рихтовка. Позволяет эффективно устранять небольшие дефекты. Оборудованием являются гидравлические стенды, также мастер использует различные ручные инструменты. Наплавка. Это способ заключается в наложении на скол или трещину небольшого количества алюминиевого сплава, идентичного материалу диска.

После завершения всех работ колесо окрашивают, чтобы замаскировать следы ремонта. Существует много ситуаций, в которых литые диски поддаются восстановлению. Самое главное, не пытаться устранить дефекты самостоятельно, даже если они кажутся незначительными. Кроме того, поврежденный диск следует протестировать на наличие деформаций, которые могут нарушить геометрию колеса и вызвать его биение на скорости. При повреждении колеса лучше сразу подъехать на шиномонтаж, продиагностировать образовавшиеся дефекты и устранить их с помощью профессионального оборудования.