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Мобілізація жінок: За урядовим законопроєктом військовозобов’язані йдуть служити в добровільному порядку

08.02.2024 / 18:30
В урядовому законопроєкті щодо мобілізації, військового обліку та проходження військової служби українські жінки можуть служити в армії лише за умови добровільної згоди.

Відповідний проєкт закону №10449 оприлюднено 30 січня на сайті Верховної Ради, а 7 лютого ухвалено у першому читанні.

У документі зазначається, що жінки, які придатні до військової служби за станом здоров’я та віком, і які мають професійну (професійно-технічну), фахову передвищу або вищу освіту та здобули медичну або фармацевтичну спеціальність, підлягають взяттю на військовий облік військовозобов’язаних.

У 12-му пункті урядового законопроєкту наголошується, що жінок, які перебувають на військовому обліку, можуть призвати на службу чи залучити до робіт із забезпечення оборони держави у воєнний час в добровільному порядку.

У попередній редакції у 12 пункті не було формулювання “в добровільному порядку”.

Там наголошувалося, що жінки, які перебувають на військовому обліку, можуть бути призвані на військову службу чи залучені для виконання робіт із забезпечення оборони держави у воєнний час.

А ще в урядовому законопроєкті зазначається, що у мирний час – коли немає режиму воєнного стану – жінок можуть прийняти на військову службу та службу у військовому резерві лише в добровільному порядку (за контрактом).

У документі зазначається, що жінки, які мають спеціальність споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, згідно із затвердженим переліком Міноборони, та які придатні до проходження служби за станом здоров’я та віком, … беруться на військовий облік військовозобов’язаних за їхнім бажанням.

Зараз за законом обов’язковому військовому обліку підлягають лише жінки з медичною та фармацевтичною освітою. Зауважимо, що облік – це не призов на службу.

мобілізація
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