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Как выбрать качественный стиральный порошок

25.01.2024 / 23:38
Как выбрать качественный стиральный порошок
От качества моющих средств напрямую зависят внешний вид и долговечность одежды, постельного белья, детских игрушек и остального текстиля. Вариантов сегодня масса: от недорогих классических сыпучих порошков до концентрированных многокомпонентных капсул. Чтобы выбрать подходящий вариант, следуйте рекомендациям, перечисленным ниже.

От качества моющих средств напрямую зависят внешний вид и долговечность одежды, постельного белья, детских игрушек и остального текстиля. Вариантов сегодня масса: от недорогих классических сыпучих порошков до концентрированных многокомпонентных капсул. Чтобы выбрать подходящий вариант, следуйте рекомендациям, перечисленным ниже. 

Определяемся с типом порошка

Классические сыпучие порошки — самый распространенный вариант с большим выбором в продаже. Они недорогие, имеют нейтральный запах, подходят для ручной и машинной стирки. Недостатки сухих вариантов: необходимость возиться с мерным стаканчиком и плохая растворимость в холодной воде. Популярные жидкие порошки отличаются более выраженным ароматом, экономичным расходом и не оставляют следов на одежде, но могут вызвать аллергию из-за высокой концентрации активных компонентов. Встречаются также капсулы для стирки, в которых соединены порошок, кондиционер для белья и пятновыводитель. Это самые дорогие, зато наиболее эффективные и удобные в использовании варианты.

Изучаем состав

Основу большинства стиральных порошков составляют анионные и неионогенные поверхностно-активные вещества, которые отвечают за удаление загрязнений. ПАВы могут быть химического происхождение, которые подешевле, или растительного — более дорогие, зато экологичные и гипоаллергенные. Дополнительно в моющем средстве могут содержаться отбеливающие, смягчающие, кондиционирующие, ароматизирующие компоненты, которые помогают комплексно ухаживать за одеждой. Для стирки детских вещей или деликатных тканей лучше избегать порошков с активными фосфатами и щелочью.

Уточняем дополнительные нюансы

Также при покупке стирального порошка стоит уточнить такие моменты:

  1. Тип стирки. Она может быть универсальной, только ручной или машинной (например, в гелях и капсулах).
  2. Тип белья. Существуют порошки для всех типов тканей, только для деликатных, синтетики, спортивной одежды, детских нарядов и др.
  3. Цвет белья. Кроме универсальных вариантов, встречаются моющие средства для цветного белья с компонентами для защиты оттенков, варианты для белого с отбеливающими гранулами и т.д.
  4. Срок годности. Не стоит приобретать порошок, который просрочен или вот-вот испортится: он может взяться комками и от стирки не будет никакого толка.
  5. Количество компонентов. Кроме самого порошка, в состав средства могут входить отбеливатель, пятновыводитель, кондиционер, ароматизированный ополаскиватель.
  6. Бренд. Лучше не выбирать продукцию ноунеймов, которые скрывают информацию об используемых ПАВ и не предоставляют в открытом доступе сертификаты качества на продукцию.
  7. Аромат. Встречаются нейтральные порошки, варианты а-ля «Горная свежесть», более насыщенные средства с запахом цветов или фруктов.

 

Желаем удачных покупок!

 

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