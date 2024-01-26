Как выбрать качественный стиральный порошок

От качества моющих средств напрямую зависят внешний вид и долговечность одежды, постельного белья, детских игрушек и остального текстиля. Вариантов сегодня масса: от недорогих классических сыпучих порошков до концентрированных многокомпонентных капсул. Чтобы выбрать подходящий вариант, следуйте рекомендациям, перечисленным ниже.
Определяемся с типом порошка
Классические сыпучие порошки — самый распространенный вариант с большим выбором в продаже. Они недорогие, имеют нейтральный запах, подходят для ручной и машинной стирки. Недостатки сухих вариантов: необходимость возиться с мерным стаканчиком и плохая растворимость в холодной воде. Популярные жидкие порошки отличаются более выраженным ароматом, экономичным расходом и не оставляют следов на одежде, но могут вызвать аллергию из-за высокой концентрации активных компонентов. Встречаются также капсулы для стирки, в которых соединены порошок, кондиционер для белья и пятновыводитель. Это самые дорогие, зато наиболее эффективные и удобные в использовании варианты.
Изучаем состав
Основу большинства стиральных порошков составляют анионные и неионогенные поверхностно-активные вещества, которые отвечают за удаление загрязнений. ПАВы могут быть химического происхождение, которые подешевле, или растительного — более дорогие, зато экологичные и гипоаллергенные. Дополнительно в моющем средстве могут содержаться отбеливающие, смягчающие, кондиционирующие, ароматизирующие компоненты, которые помогают комплексно ухаживать за одеждой. Для стирки детских вещей или деликатных тканей лучше избегать порошков с активными фосфатами и щелочью.
Уточняем дополнительные нюансы
Также при покупке стирального порошка стоит уточнить такие моменты:
- Тип стирки. Она может быть универсальной, только ручной или машинной (например, в гелях и капсулах).
- Тип белья. Существуют порошки для всех типов тканей, только для деликатных, синтетики, спортивной одежды, детских нарядов и др.
- Цвет белья. Кроме универсальных вариантов, встречаются моющие средства для цветного белья с компонентами для защиты оттенков, варианты для белого с отбеливающими гранулами и т.д.
- Срок годности. Не стоит приобретать порошок, который просрочен или вот-вот испортится: он может взяться комками и от стирки не будет никакого толка.
- Количество компонентов. Кроме самого порошка, в состав средства могут входить отбеливатель, пятновыводитель, кондиционер, ароматизированный ополаскиватель.
- Бренд. Лучше не выбирать продукцию ноунеймов, которые скрывают информацию об используемых ПАВ и не предоставляют в открытом доступе сертификаты качества на продукцию.
- Аромат. Встречаются нейтральные порошки, варианты а-ля «Горная свежесть», более насыщенные средства с запахом цветов или фруктов.
Желаем удачных покупок!