Федоров: Повісток у Дії не буде ніколи. І тільки так

Про це повідомляє міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Наступного року буде 1 млн дронів. Повісток у Дії не буде ніколи. І тільки так", - написав він.

Найбільш імовірно, що Федоров відреагував на заяву колишнього радника мера Івано-Франківська, військового 72-ї бригади Назарія Кішака. Військовий оприлюднив пост з інформацією, що з 28 грудня у кожному місті та області будуть встановлені контрольні блок-пости і посилиться мобілізація, а повістки розсилатимуться через "Дію".

"Хлопців на фронті потрібно міняти. Мажори, діти пафосних діячів, блогери, всі хто попадуться підуть у піхоту. У нашій державі війна… Без образ. Можете видаляти "Дію" вже", - написав він.

Втім, офіційно така інформація не підтверджувалася.

Окрім того, вчора в інтерв’ю міністр оборони Рустем Умєров розповів, що МО розглядає варіант інформувати чоловіків про необхідність явки у Територіальні центри комплектування через електронні сповіщення.