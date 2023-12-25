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Федоров: Повісток у Дії не буде ніколи. І тільки так

25.12.2023 / 17:27
На тлі нових чуток які ширяться соцмережами, в Мінцифри заявили, що повістки для військовозобов'язаних ніколи не будуть розсилатися через застосунок "Дія".

Про це повідомляє міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Наступного року буде 1 млн дронів. Повісток у Дії не буде ніколи. І тільки так", - написав він.

Найбільш імовірно, що Федоров відреагував на заяву колишнього радника мера Івано-Франківська, військового 72-ї бригади Назарія Кішака. Військовий оприлюднив пост з інформацією, що з 28 грудня у кожному місті та області будуть встановлені контрольні блок-пости і посилиться мобілізація, а повістки розсилатимуться через "Дію".

"Хлопців на фронті потрібно міняти. Мажори, діти пафосних діячів, блогери, всі хто попадуться підуть у піхоту. У нашій державі війна… Без образ. Можете видаляти "Дію" вже", - написав він.

Втім, офіційно така інформація не підтверджувалася.

Окрім того, вчора в інтерв’ю міністр оборони Рустем Умєров розповів, що МО розглядає варіант інформувати чоловіків про необхідність явки у Територіальні центри комплектування через електронні сповіщення.

Федоров
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