ЦНС: росіяни намагаються купити "свідчення" мешканців ТОТ проти України

Про це у неділю, 24 грудня, повідомляє прес-служба центру націонольного спротиву (ЦНС).

"росія - це синонім цинізму. 24 лютого 2022 року російський диктатор путін на весь світ оголосив про початок війни. Сотні тисяч вбитого населення, сотні тисяч зруйнованих будинків та мільйони біженців. Провину за це все рф тепер намагається перекласти на свою жертву", - йдеться у повідомленні.

У ЦНС зазначили, що на тимчасово окупованій території Запорізької області окупаційна адміністрація обіцяє виплатити допомогу "постраждалим від української агресії". Єдиною умовою є заява на її отримання, яка по факту є свідченням того, що нібито Україна напала на регіон й обстрілює мирне населення.

"Тобто, на території, яка усім світом визнана частиною України, росіяни розповідають про "українську агресію", - вказують в ЦНС.