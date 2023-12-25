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У Дії з’явиться інформація про місце розташування укриттів та бомбосховищ

25.12.2023 / 14:21
У найближчому майбутньому до застосунку "Дія" буде додано інформацію про місце розташування укриттів та бомбосховищ. Дані про них будуть представлені на спеціально створеній інтерактивній мапі.

Про це повідомила пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

"Уся інформація про наявність укриттів буде доступна через "Дію" у вигляді інтерактивної мапи. Кожен українець зможе оцінити стан укриття, подати скаргу або ж надати свою пропозицію", — йдеться в повідомленні.

У відомстві зазначили, що мапа укриттів та бомбосховищ працюватиме аналогічно системі, створеній для "Пунктів незламності".

У Мінреінтеграції також повідомили, що уряд виділив 1,5 млрд гривень на створення надійних бомбосховищ у школах та дитячих садках.

Зазначається, що наразі понад 80% освітніх закладів обладнано відповідними укриттями.

Наступного року на ці цілі буде спрямовано ще 2,5 млрд гривень.

Дія, укриття
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