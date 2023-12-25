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Юсов: росія – це злочинець і має бути покарана

25.12.2023 / 18:30
росія дійсно хотіла би якомога швидшого завершення війни проти України, однак питання – на яких умовах.

Про це в етері телемарафону Єдині новини розповів речник Головного управління розвідки Андрій Юсов, коментуючи матеріал NYT про те, що російський диктатор володимир путін щонайменше з вересня надсилає сигнали про нібито готовність до припинення вогню.

«Звичайно, вони б хотіли якомога швидше закінчити вторгнення. Інша справа – на яких умовах. З точки зору українського інтересу і міжнародного права: росія – це злочинець і має бути покарана. Україна, звісно, зацікавлена в тому, щоб закінчилася ця геноцидна війна, але з відновленням нашої територіальної цілісності та покаранням злочинців», – сказав він.

Юсов зазначив, що подібні публікації в західній пресі потрібно моніторити, аналізувати, робити висновки та роз’яснювати, який інтерес може за ними стояти.

Водночас такі матеріали доводять, що Захід не забув про російську агресію.

«Такі матеріали це навіть добре, бо це заперечує тезу, що світ забув про Україну. Ми бачимо зараз цілу низку присвячених Україні матеріалів на перших шпальтах провідних світових видань. Це часто дискусійні матеріали і ми маємо займати нашу проактивну позицію», – додав представник розвідки.

Юсов
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