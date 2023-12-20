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ЦНС: Примусова мобілізація на ТОТ посилює дефіцит робочої сили

21.12.2023 / 12:16
Окупанти продовжують примусову мобілізацію у тимчасово окупованій Донеччині, та таким чином посилюють вже існуючий дефіцит робочої сили.

Про ситуацію на ТОТ інформує телеграм-паблік Центр Національного Спротиву (ЦНС), передає УНН.

«Ворог проводить примусову мобілізацію на тимчасово окупованих територіях й посилює дефіцит робочої сили в регіоні. росіяни не здатні забезпечити нормальну життєдіяльність на загарбаних землях. Переважна більшість населення не підтримує ворога й залишило регіон. Відтак ворог має дефіцит робочої сили, який посилюється примусовою мобілізацією», – повідомили в Центрі НацСпротиву.

Зокрема, за даними Центру "Спротив" на донецькому "донецькелектроавтотранс" дефіцит водіїв нині складає 60%. Через це громадський транспорт міста на межі колапсу.

Окупаційна адміністрація вимушена прохати кремль надіслати гастарбайтерів з рф для виправлення ситуації. Втім, у Центрі Національного Спротиву зазначили, що ці робітники, щойно заїдуть на територію Донеччини не матимуть соціального статусу й жодних соціальних гарантій від рф, натомість стануть "тими, хто допомагає насаджувати окупаційну владу в регіоні, а отже понесуть відповідальність за свої дії".

ЦНС, ТОТ
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