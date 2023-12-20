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У Раді розпочався розгляд про легалізацію медичного канабісу

21.12.2023 / 11:14
На сьогоднішньому засіданні депутати розпочали розгляд законопроєкту про легалізацію медичного канабісу.

Про це у своїх telegram-каналах повідомили депутати Ярослав Железняк ("Голос") та Ірина Геращенко ("Європейська солідарність"), передають Українські Новини.

"ВР починає розгляд поправок до законопроєкту про медичний канабіс", – написала Геращенко.

Відповідний законопроєкт ще у липні було ухвалено в першому читанні, нині депутати його розглядають у другому.

До другого читання депутати внесли 893 правки до законопроєкту, які і розглядаються на сьогоднішньому засіданні.

Згідно з регламентом, на наступному засіданні буде продовжуватися розгляд питання, яке було розпочато на минулому.

" Почали розгляд правок до другого читання №7457 законопроект про медичний канабіс ….. на цьому на сьогодні нестримні реформи будуть завершені. Голосування завтра", – написав Железняк.

канабіс
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