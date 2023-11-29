Войти | Зарегистрироваться
15:11

среда,
29 ноября
Онлайн
Кулеба навів сім прикладів порушення росією домовленостей у результаті переговорів
Країна
Кулеба навів сім прикладів порушення росією домовленостей у результаті переговорів
Марченко: Україні стає все важче отримувати фінансову підтримку
Фінанси
Марченко: Україні стає все важче отримувати фінансову підтримку
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Фінанси Нерухомість

Мінекономіки: Іпотечні кредити за програмою "єОселя" отримали 5,2 тис. родин

28.11.2023 / 10:12
Пільгові іпотечні кредити за програмою "єОселя" на загальну суму 7,7 млрд грн вже отримали 5,2 тис. родин.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

“Від початку дії програми єОселя кредити на придбання житла взяли вже 5200 українських родин на 7,7 млрд грн. 65% цих кредитів отримали військовослужбовці та силовики, які можуть взяти їх за пільговою ставкою у 3%. Так само як і медики, педагоги та науковці”, - зазначила заступниця міністра економіки України Надія Бігун.

За її словами, після запуску в серпні 2023 року масової іпотеки кредити за програмою під 7% можуть взяти всі українці, які не мають власного житла. На сьогодні 700 українських родин вже взяли такі кредити на загальну суму понад 1 млрд грн. Лише минулого тижня майже третина кредитів на придбання житла за програмою була видана під 7%.

Зокрема, минулого тижня українці отримали за програмою єОселя 202 кредити на 322 млн грн, серед яких: кредити під 3% отримали 101 військовослужбовець та силовик, 18 педагогів, 19 медиків та 4 науковці та кредити під 7% отримали 54 українці без власного житла, 4 ВПО, 2 ветерани.

Найчастіше кредити брали для придбання житла на вторинному ринку (148 кредитів) та у забудовника (49). Також п’ятеро українців взяли кредити на купівлю квартир, що будуються.

Найбільше іпотечних кредитів взяли мешканці: Київської області - 70, міста Києва - 30, Рівненської - 12, Львівської - 11, Івано-Франківської та Одеської областей - по 9.

Мінекономіки, єОселя
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
29 ноября
28 ноября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.