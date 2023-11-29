Мінекономіки: Іпотечні кредити за програмою "єОселя" отримали 5,2 тис. родин

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

“Від початку дії програми єОселя кредити на придбання житла взяли вже 5200 українських родин на 7,7 млрд грн. 65% цих кредитів отримали військовослужбовці та силовики, які можуть взяти їх за пільговою ставкою у 3%. Так само як і медики, педагоги та науковці”, - зазначила заступниця міністра економіки України Надія Бігун.

За її словами, після запуску в серпні 2023 року масової іпотеки кредити за програмою під 7% можуть взяти всі українці, які не мають власного житла. На сьогодні 700 українських родин вже взяли такі кредити на загальну суму понад 1 млрд грн. Лише минулого тижня майже третина кредитів на придбання житла за програмою була видана під 7%.

Зокрема, минулого тижня українці отримали за програмою єОселя 202 кредити на 322 млн грн, серед яких: кредити під 3% отримали 101 військовослужбовець та силовик, 18 педагогів, 19 медиків та 4 науковці та кредити під 7% отримали 54 українці без власного житла, 4 ВПО, 2 ветерани.

Найчастіше кредити брали для придбання житла на вторинному ринку (148 кредитів) та у забудовника (49). Також п’ятеро українців взяли кредити на купівлю квартир, що будуються.

Найбільше іпотечних кредитів взяли мешканці: Київської області - 70, міста Києва - 30, Рівненської - 12, Львівської - 11, Івано-Франківської та Одеської областей - по 9.