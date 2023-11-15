Мінцифри: В Україні стартувала програма підтримки жінок-підприємиць

Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації України.

За умовами програми, 200 учасниць отримають гранти по $3 000, а дві найкращі ідеї додатково отримають по $5 000.

Програма передбачає безкоштовне онлайн та офлайн навчання, консультації від провідних психологів та менторський супровід експертів.

Заявки приймаються до 30 листопада.

Як пише Опендатамедіа, кожен другий новий ФОП в Україні протягом 2023 року відкривають саме жінки, тобто 56%.

Згідно з повідомленням, з початку поточного року жінки відкрили 154 тисячі нових ФОПів, а станом на середину листопада кількість нових зареєстрованих жінок-ФОПів є більшою, аніж за весь 2021 рік: 154 388 підприємиць проти 141 575.

Зазначається, що лідерами за кількістю нових ФОП, відкритих жінками є Хмельниччина, Полтавщина та Чернігівщина.

В той же час, частка жінок-директорів росте не так швидко. Минулого року вона впала до 28%, але цього річ зросла до 31%.

Загалом від початку року в Україні було відкрито 32,8 тисячі нових компаній.

Повідомляється, що найчастіше жінки беруть керівництво компаніями на себе у Чернігівській, Чернівецькій та Кіровоградській областях. А найменше жінок-директорів у Києві та області, а також на Полтавщині та Черкащині.