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Вілле Тавіо: Фінляндія підтримує передачу заморожених активів рф на допомогу Україні

13.11.2023 / 10:12
Фінляндія підтримує передачу заморожених активів рф за кордоном для допомоги Україні.

Про це в інтерв’ю Укрінформу сказав міністр зовнішньої торгівлі і розвитку Фінляндії Вілле Тавіо.

“Ми позитивно ставимося до арешту заморожених російських активів і перепрофілювання доходів від цих активів для підтримки України. Спільно з країнами-партнерами необхідно знайти правове рішення для перепрофілювання заморожених активів”,- наголосив Тавіо.

Нагадаємо, судові пристави Фінляндії конфіскували земельні ділянки з нерухомістю бориса альошина, який обіймає відповідальні посади в компаніях, що виробляють винищувачі МіГ, “Сухий” і дрони “Оріон”.

Фінляндія, Тавіо
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