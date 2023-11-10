Журналіст: На ТОТ росіяни не змогли запустити навіть ті підприємства, які працювали активно до вторгнення

Про це в інтерв’ю Укрінформу розповів каховський журналіст Олег Батурін.

«Окупанти ще з травня минулого року почали втручатися у бізнес та «віджимати» майно. Таких випадків багато. Загарбники називають це «націоналізацією», постійно про неї говорять, декларують і… погрожують нею. Відібрали багато великого і дрібного бізнесу», - зазначив Батурін.

За його словами, триває процес незаконної реєстрації бізнесу в російській юрисдикції. Але російські загарбники не змогли запустити навіть ті підприємства, які працювали активно до вторгнення і мали великі прибутки. Як, приміром, «Чумак» у Каховці.