Войти | Зарегистрироваться
01:17

суббота,
11 ноября
Онлайн
Марченко: Україні стає все важче отримувати фінансову підтримку
Фінанси
Марченко: Україні стає все важче отримувати фінансову підтримку
Зеленський: Потрібна система превенції агресій через раннє реагування
Країна
Зеленський: Потрібна система превенції агресій через раннє реагування
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Фінанси Економіка

Підласа розповіла, як Україна хоче покрити дефіцит держбюджету

10.11.2023 / 18:30
Україна має намір покрити дефіцит держбюджету завдяки допомозі іноземних партнерів.

Про це повідомила голова Комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа в етері телемарафону Єдині новини.

За її словами, всі доходи, всі надходження внутрішні – податки, митні платежі, відрахування від держкомпаній, приватизація тощо – спрямовуються на потреби оборони, тому що міжнародні партнери не дозволяють Україні за їхні гроші фінансувати, наприклад, зарплати військовим чи закупівлю військової техніки.

«Решта видатків, традиційних для держбюджету – виплата пенсій, зарплат лікарям і вчителям, держвідновлення, підтримка бізнесу – потрапляють в площину дефіциту. Якщо уряд не домовиться про те, щоб його покрити, з різними партнерами, то ми повинні будемо скорочувати щось з цих видатків», – розповіла Підласа.

Оскільки пенсії і зарплати в бюджетній сфері є захищеними статтями видатків, постраждає гуманітарна сфера. Наприклад, недостатньо буде друкуватись підручників чи закуповуватиметься менше обладнання в лікарнях.

Наразі уряд докладає зусиль, щоб зменшити нестачу. Так, держбюджет ухвалили раніше, щоб Мінфін міг уже домовлятися з країнами про надання допомоги.

Глава Комітету ВР додала, що наразі є підтверджене фінансування від МВФ. Якщо Україна продовжуватиме виконувати вимоги, які ставить фонд, то в 2024 році отримає 5 млрд 400 млн доларів.

Окрім того, є підтвердження від урядів Японії і Канади, що вони разом нададуть майже 3 млрд доларів.

Україна сподівається, що ще 29 млрд доларів дефіциту зможуть покрити країни ЄС і США.

Підласа
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
10 ноября
9 ноября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.