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Данилишин: Одними з найдорожчих кредитів, взятих Україною з початку війни виявилися кредити МВФ

14.11.2023 / 12:16
Колишній голова та член Ради Національного банку України Богдан Данилишин назвав вартість обслуговування усіх зовнішніх кредитів України.

Колишній голова та член Ради Національного банку України Богдан Данилишин назвав вартість обслуговування усіх зовнішніх кредитів України.

Про це він написав в Facebook, передають Українські Новини.

"Середня вартість обслуговування усіх кредитів,  наданих Україні зовнішніми офіційними кредиторами, станом на жовтень 2023 р. становить близько 2,1% річних. Одними з найдорожчих кредитів, взятих Україною з початку війни виявилися кредити МВФ. Їх обслуговування у 2023 р. обійдеться у близько 8% річних", - написав Данилишин.

За його даними, кредит від Франції отриманий Україною у листопаді 2022 року має фіксовану дохідність у 1,04% річних, кредит від Японії у червні 2022 – 1,0% річних, кредит від Канади у квітні 2023 – 1,5% річних.

Нагадаємо, зовнішні запозичення в державному бюджеті на наступний рік зменшили на 103,5 млрд (з 42,9 млрд доларів в першому читанні до 41 млрд доларів в другому читанні), щоб погодити з МВФ.

Зовнішні джерела фінансування держбюджету в 31,9 млрд доларів на наступний рік:

  • - МВФ 5,4 млрд доларів
  • - США 8,5 млрд доларів
  • - ЄС 18 млрд доларів

Ще додатково 9,1 млрд доларів Україна буде обговорювати з урядами Канади, Норвегії, Японії та Південної Кореї.

Данилишин
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