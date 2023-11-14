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Україна, Румунія й Молдова розробили плани для вдосконалення вантажоперевезення

14.11.2023 / 15:23
Залізничні оператори України, Румунії й Молдови розробили плани для вдосконалення вантажоперевезення у напрямку Рені - Джурджулешти - Галац і назад.

Про це повідомляє молдовський державний залізничний оператор Calea Ferată din Moldova.

Повідомляється, що під час тристоронньої зустрічі оператори домовилися про безперервний проїзд через станцію Рені, узгодження обсягів перевезень за п'ять днів до їх здійснення, передачу повних збірних поїздів у 50-60 вагонів (із Молдови до Румунії), тристоронній обмін інформацією щодо руху вагонів і щоденної оброблювальної потужності терміналів-отримувачів у Галаці, а також інтеграцію терміналів-одержувачів у Галаці в АС Месплан.

"Реалізація таких дій надасть низку переваг, зокрема збільшення пропускної спроможності пункту пропуску Джурджулешти - Галац утричі, скорочення часу руху вагонів між Республікою Молдова, Україною та Румунією на два-три дні та скорочення транспортних витрат", - підсумував зустріч молдовський оператор.

Раніше повідомлялося, що металурги розкритикували ефективність Укрзалізниці. Президент об'єднання підприємств Укрметалургпром Олександр Каленков заявив, що Укрзалізниця не працює над нарощенням обсягу перевезень і розвитком сервісу, через що ці обсяги постійно падають, і за таких умов підвищення компанією тарифів на перевезення не має жодного ефекту.

вантажоперевезення
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