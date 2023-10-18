Шмигаль: Плануємо максимально прискоритися з розмінуванням територій України

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Пашинян: Вірменія готова підписати мирний договір з Азербайджаном до кінця року
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МО Британії: У росії з’явилася нова пвк, яка налічує понад 7 000 осіб
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Шмигаль: Україна змінюється та наближається до Європи05.09.2023 / 10:12Последние новости рубрики
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Опендатабот: За рік кількість боргів українців зросла на 1,2 мільйона гривень
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Експерт пояснив, чому пальне в Україні дорожче, ніж у Польщі
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11 жовтня відбудеться засідання із підтримки України у рамках щорічних зборів МВФ та СБ
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Имплантация и протезирование: какой вид процедуры лучше09.10.2023 / 01:43В современном мире потеря зубов является не только проблемой внешнего вида, но и значительным физиологическим недостатком. Длительное отсутствие зубов в ряду нарушает положение остальных зубных единиц, заставляя их постепенно смещаться, и чем шире пустота, тем быстрее происходит развитие патологии. Восстанавливать целостность зубного ряда сегодня помогают две процедуры: имплантация и протезирование. Хотя многие незнающие пациенты уверены, что это одно и то же, в действительности это две разные методики, каждая со своими особенностями. Чтобы понять, в чем разница между имплантацией и протезированием зубов, нужно прежде подробнее узнать о каждом способе.
Стрімкі хвилі тривоги: розшифровуємо панічні атаки23.09.2023 / 21:35Тривожні розлади, які часто супроводжуються неконтрольованими проявами страху та паніки, здатні суттєво погіршити якість життя. Вони можуть проявлятися у вигляді різних симптомів. Розуміння суті та причин цих розладів може бути першим кроком до ефективного лікування та повернення до здорового життя.
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