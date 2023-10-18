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Шмигаль: Плануємо максимально прискоритися з розмінуванням територій України

18.10.2023 / 13:19
В Україні планують максимально прискоритися з розмінуванням територій. Очищення землі від російських мін має тривати роки, а не десятиліття.

В Україні планують максимально прискоритися з розмінуванням територій. Очищення землі від російських мін має тривати роки, а не десятиліття.

Про це повідомив прем‘єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду, передає УНН.

«Плануємо максимально прискоритися (з розмінування – ред.) Очищення нашої землі від російських мін має тривати роки, а не десятиліття. Відчуваємо підтримку партнерів. За підсумками конференції в Загребі й попередніх домовленостей акумулювали 500 млн доларів на розмінування. У щоденному режимі працюємо для збільшення цих ресурсів», - розповів Шмигаль.

Шмигаль
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