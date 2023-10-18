Шмигаль назвав кількість розгорнутих в Україні Пунктів незламності

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду.

За його словами, найбільшеїх на Дніпропетровщині, у Києві та Харківщині.

"Однак близько 2,5 тис. пунктів потребують доукомплектування. Це завдання для місцевої влади. Усюди має бути генератор, пальне, старлінк, засоби опалення", - зазначив прем'єр.

Він додав, що незабаром усі громадяни зможуть знайти найближчий до себе Пункт незламності через інтерактивну мапу в Дії.

Шмигаль заявив, що головне завдання уряду - забезпечити людей світлом і теплом, захистити енергетичну інфраструктуру та продовжити відновлення.

"Завершуємо планові ремонти, щоб задіяти максимальні потужності протягом цієї зими. Вже додали в енергосистему 1,5 ГВт і збільшуємо цю цифру до 1,7 ГВт, як і планувалось. Маємо майже 15,8 млрд кубів газу. За даними НАК Нафтогаз, є всі шанси пройти зиму за рахунок газу власного, українського видобутку", - повідомив прем'єр.