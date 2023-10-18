Рада підтримала законопроєкт щодо скасування мораторію на проведення податкових перевірок

Про це повідомив народний депутат із парламентської фракції “Голос” Ярослав Железняк.

За відповідний законопроєкт проголосували 237 народних депутатів.

Кабінет Міністрів України на засіданні 5 вересня схвалив цей законопроєкт.

Згідно тексту документу, розширюється перелік проведення документальних планових податкових перевірок з 1 листопада.

Але, за словами Железняка, дата скоріш за все буде ще змінена.

Як повідомив нардеп, текст довго обговорювали з партнерами і вийшли на такий компроміс. До проведення документальних планових перевірок можуть бути (не мають, а можуть!) включені платники, які за 2021 рік:

в 2 рази більша дебіторська заборгованість ніж кредиторська;

мали рівень сплати ПнП менший ніж 50% по галузі і ПДВ менший ніж 50% по галузі;

річний дохід становить понад 10 млн гр, при цьому загальна сума витрат становить понад 75% суми річного доходу.

Як підкреслив Железняк, не повертаються перевірки для ФОПів першої та другої групи.

Також не повертаються перевірки для підприємств на окупованих територіях або територіях де йдуть бойові дії.

Крім того, всі перевірки, які були відкриті законопроектом №8401 з серпня 2023 року, залишаються у пріоритеті.

Прийняття законопроекту це одна із головних вимог МВФ. Там були незадоволені через неузгоджену підміну тексту законопроєкту №8401 в частині податкових перевірок.