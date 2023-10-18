Черенько: Через розв'язану рф війну Україна майже повернулася на рівень бідності 2001 року

Про це сказала завідувачка відділу Інституту демографії та соцдосліджень ім. Птухи Людмила Черенько, повідомило Українське радіо.

67% українців опинилися цього року за межею бідності, констатує Інститут.

Найвищі показники бідності у селах та у молодих родинах із дітьми.

"Ми майже повернулися на рівень 2001 року, ми втратили 20 років через війну", - сказала демографиня.

"У 2001 році за критерієм того, хто споживає нижче за прожитковий мінімум у фактичних цінах було 69% населення, а у 2021 році - 39%, тобто був певний прогрес. І хоча були серйозні коливання, але ми підійшли до великої війни з дуже гарними показниками і рівня життя, і бідності", - сказала Людмила Черенько.

"COVID-19 і повʼязані з ним карантинні обмеження нас не вибили й перед початком війни ми перебували у гарній динаміці. Можливо, саме тому війна нас не вибила критично", - зазначила науковець.

За умов народження другої дитини ризики бідності молодої сім'ї зростають в 1,5-2 рази, сказала демограф.

"Це повʼязано з моделлю низьковартісної робочої сили, яку ми обрали ще на початку 90-х років і з якою існуємо. Хоча у 2017 році почались серйозні кроки з підвищення мінімальної заробітної плати, щоб хоч трошки порушити цю практику. Бо ми дійшли до ситуації, коли працювати було просто економічно невигідно", - пояснила Людмила Черенько.